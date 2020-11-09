38 جنيها في الجرام.. تراجع كبير في أسعار الذهب مع نهاية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، في بداية أسبوع عمل البورصة العالمية، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

وانخفض سعر جرام الذهب من 38 إلى 30 جنيها، حيث تراجع سعر عيار 24 المعروف باسم الذهب البندقي، حوالي 933 جنيهًا مقارنة 971 جنيها في المعاملات الصباحية، بفارق 38 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام عيار 18 بمقدار 30 جنيها فقط، فسجل في نهاية اليوم 699 جنيها، بينما في معاملات الصباح 729 جنيها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب المختلفة من عيار 24 و21 و18، في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 928 و933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 812 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و528 جنيها.

الذهب عالميا

انخفض الذهب، مع ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو، بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي، إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأميركي في ظل رئاسة جو بايدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش.

وزادت الأسعار 2.4 بالمئة، الخميس، بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20دولار للأوقية، وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.