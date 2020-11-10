رغم سهرة فرح شقيقه.. محمد صلاح ينضم لتدريبات المنتخب اليوم

ينتظم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في مران منتخب مصر، اليوم، برفقة الثلاثي المحترف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، ومحمد النني لاعب آرسنال، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

ويخوض المنتخب الوطني، مرانه اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، وهو كامل العدد، بعد وصول المحترفين الخمسة الذين جرى اختيارهم من قبل الجهاز الفني للفراعنة، حيث كان الخماسي قد وصل مساء أمس، من أجل الانضمام لمنتخب مصر، قبل مواجهة توجو.

وسيكون صلاح، على رأس الحاضرين لمران الفراعنة، على الرغم من حضوره حفل زفاف شقيقه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء أمس الاثنين، حيث تواجد "مو" في حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر، بعد ساعات من وصوله إلى مصر.

وخاض المنتخب الوطني أمس، تدريباته بحضور جميع اللاعبين عدا صلاح وكوكا وتريزيجيه والنني.

وكان محمد صلاح، قد غاب عن معسكر منتخب مصر، في نوفمبر 2019، بسبب الإصابة، ولم يحضر إلى مصر، عقب نهاية الدوري الإنجليزي، بسبب إغلاق حركة الطيران جراء جائحة فيروس كورونا.

مصر تواجه توجو يومي 14 و17 نوفمبر

ويواجه منتخب مصر، نظيره توجو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، يومي 14 و17 نوفمبر الحالي.

جدير بالذكر أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، ضم لقائمته كلا من:

محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي الونش - أحمد حجازي- علي جبر- أيمن أشرف- محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح- أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد زيزو - رمضان صبحي- محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه- عبد الله السعيد- محمد صلاح- مصطفى محمد- أحمد حسن كوكا - حسام حسن- محمد شريف.