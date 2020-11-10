"سعفان" يتابع أحوال المصريين بالسعودية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية بزيارة لإحدى الشركات كثيفة العمالة المصرية التي تعد أعلى معدل متواجد وتعمل في شركة من الشركات الكبرى بها 274 فرعا بالمملكة، حيث يصل عددها إلي 2600 عامل مصري، لتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومدراء الشركات وزيارة العاملين المصريين فى أماكن عملهم .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ُ: إن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

ولفت الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه قام والملحق العمالي كريم أبو السعود في إطار زياراته الميدانية بزيارة شركة العثيم للتجزئة ، بمقابلة نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة الموارد البشرية ، ومدير إدارة التوظيف ، والمبيعات ، ومدير إدارة المشاريع وعدد من مديري الشركة من العاملين المصريين ، وتم إبراز مدى اهتمام المكتب ووزارة القوى العاملة بكافة العاملين المصريين لما لهم من تأثير فعال في سوق العمل السعودي ،وتم الاتفاق في حالة توسعة نشاط الشركة أن يؤخذ في الاعتبار في حالة الاستقدام أن يكون أولوية التوظيف للعامل المصري لشغل الوظائف التي لا يشملها نظام التوطين.