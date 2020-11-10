عرض مسرحية "الوصية" 3 أيام على خشبة المسرح القومي

يفتتح العرض المسرحي "الوصية" يوم الخميس 12 نوفمبر ولمدة ثلاث ليالي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وفي إطار مبادرة "ادعم جيشك".

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي مدير عام المسرح القومي لـ"الوطن"، إن العرض يتناول قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي استعراضي.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

وكان فريق عمل مسرحية "الوصية" فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمي، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي قبل دخوله للمسرح القومي لمتابعة بدء بروفة المسرحية، وأحضروا له أكثر من تورتة واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مي فاروق التي غنت له "عقبالك يوم ميلادك".

وعبر المخرج خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دي".

وكان يعرض على خشبة المسرح القومي مسرحية "المتفائل" وهي بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، بجانب مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام.