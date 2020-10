"جواب اعتقال" و"الوصية".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الستات" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الهروب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "محترم إلا ربع" الساعة 5:30 مساءً، و"يا تهدي يا تعدي" الساعة 8 مساءً، وفيلم "جواب اعتقال" الساعة 10 مساءً، و"شارع الهرم" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Like Crazy الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم Home Again الساعة 2 ظهرًا، وفيلم Get Smart الساعة 4 عصرًا، وفيلم The Lego Batman Movie الساعة 6 مساءً، وBaywatch الساعة 8 مساءً، وJump Street بجزئيه الساعة 10 مساءً و12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، و"الصدمة 3" الساعة 5:30 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.