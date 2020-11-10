بعد فوزها بجائزة "لاروشيل".. أميمة السيسي: أشعر بالفخر لرفع اسم بلدي

عبرت الفنانة التشكيلية أميمة السيسي عن سعادتها بالفوز بـجائزة من الصالون الدولي للفنون بمدينة لاروشيل بفرنسا، الذي أقيم في الفترة من 22 أكتوبر حتى 8 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 200 فنانا من دول العالم المختلفة، ومثل مصر فيه 10 فنانين، حصل منهم 4 على جوائز.

وقالت أميمة السيسي في تصريح خاص لـ"الوطن": "لدي شعور رائع بالسعادة والفخر، لرفع اسم بلدي في المحافل الدولية، ولتكريمي كفنانة مصرية في صالون فني دولي بفرنسا".

وأشارت الفنانة، إلى أن هذه الجائزة تؤكد على أن الوصول للعالمية، يبدأ من المحلية؛ إذ أن لوحتها الفائزتين بالجائزة، من صميم الروح والتراث المصري العريق.

وعن العمل الفائز، قالت الفنانة أميمة السيسي، إنها لوحة بعنوان "بنات الفلكلور المصري"، أقدم فيها الفتيات الشعبيات من بلدي، واستخدم فيها خامة زيت على كانڤاس، وتتكون من أربعة لوحات مقاس كل منها 20x60 سم.

وأكدت أميمة السيسي، إلى أن التواجد المصري مشرف بالصالون، ولأول مرة نشارك به منذ أكثر من 34 عاما، منوها إلى مشاركة 10 فنانين من القاهرة، هم: وجيه يسي، وابتسام الجيزاوي، ودونزي الحسيني، وهدى عبدالعزيز، وسالم عزب، وفريد خطاب، ودينا طريف، وأميمة السيسي، ومحسن أبو العزم، وإيمان كامل.

والصالون الدولي بمدينة "لاروشيل" بفرنسا، يُنظم كل عام، وأقيم من 22 أكتوبر حتى 8 نوفمبر الجاري، وشارك فيه أكثر من 200 فنانا من دول العالم، يعرضون أعمالا في الرسم والتصوير والنحت.

وتقع مؤسسة "صالون دو لا روشيل" بمدينة "لا روشيل" الفرنسية، وتنظم سنويًا الصالون الدولي للفنون التشكيلية منذ عام 1986، الذي يجمع بين مجالات الفنون المختلفة، على رأسها الرسم والتصوير والنحت، ويجذب مئات التشكيليين من شتى دول العالم؛ لعرض أعمالهم الفنية بالصالون.