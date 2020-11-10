للمرشحين.. مواعيد تظلمات المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020

في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2020 المقبل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، والتي جرت على مدار يومين في 13 محافظة.

وعليه، ينتظر المرشحون النتائج حتى يتسنى للبعض منهم في حال جاءت النتائج غير مرضية، أن يتقدم بتظلم للبت في أمر تلك الطعون.

وتستعرض "الوطن" كيفية تقديم الطعون في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وموعدها.

موعد تقديم الطعون

- تقدم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وهي المنوط بها إصدار أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

- يكون الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة؛ في موعد أقصاه الثلاثاء 17 نوفمبر وذلك وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام؛ اعتبارًا من 18 وحتى 27 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

- يتم إخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.

- الفصل في تظلمات عملتي الاقتراع والفرز في موعد أقصاه 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر للمرحلة الثانية.

- وأخيرًا إعلان النتيجة النهائية للرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.

وجرت انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" .

وانتهى التصويت في المرحلة الثانية أول أمس الأحد، ووفقا للجدول الزمني للهيئة الوطنية، يكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أنّ جميع التظلمات المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى، من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي شملت 14 محافظة، لم تتضمن مخالفات مؤثرة على النتائج، ومعظمها تطالب بإعادة فرز بعض اللجان الفرعية.