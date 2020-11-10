الذهب يرتفع مجددا بقيمة 20 جنيها.. و"الشعبة" تنصح المواطنين بالشراء

شهدت أسعار الذهب قبل قليل ارتفاعًا آخر بمحلات الصاغة بقيمة 20 جنيهًا، وذلك بعد انفخاض كبير شهدته الأسعار بنهاية تعاملات أمس الإثنين، وصل إلى نحو 40 جنيهًا في الجرام، بعد أن شهدت الأسعار تذبذبًا بسوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضي في ظل الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

الذهب يعاود الارتفاع بقيمة 20 جنيهًا

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إنّ أسعار الذهب عاودت ارتفاعها مرة أخرى، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 830 جنيهًا، بعد أن وصل أمس إلى 816 جنيهًا، ليسجّل عالميًا 1890 دولارًا للأوقية.

وأرجع نائب رئيس شعبة الذهب، أسباب الانخفاض أمس إلى الانتخابات الأمريكية، فضلًا عن اكتشاف المصل المضاد لفيروس كورونا مستجد، الأمر الذي يمنح طمأنينة لجميع دول العالم أملًا في الاستقرار وانتعاش الحالة الاقتصادية مرة أخرى.

أما عن أسباب ارتفاع الذهب اليوم مرة أخرى، قال نجيب، إنّ المستثمرين الذين باعوا أطنانًا من الذهب بسعر 1957 دولار للأوقية، عاودوا شراء الذهب الذي باعوه مرة أخرى بفرق 100 دولار عن ذي قبل، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة ورفع الأسعار.

ويتوقع نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن المعدن الأصفر سلعة عالمية حساسة تتأثر بالعوامل الخارجية.

ونصح نجيب، المستثمرين والمقبلين على الزواج بشراء الذهب خلال فترة الانخفاض الحالية، قائلًا: "لو تقدر تشتري اشتري، وبلاش تبيع إلا للضرورة لأن الذهب طول عمره قابل للزيادة مش للنقصان".

وكان رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، قال إنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلا أو آجلا، فأسعار اليوم مهما ارتفعت فإنّ مراكز شراء جيدة مقارنة بأسعار الفترة المقبلة، إذ ارتفعت قيمة الأونصة العالمية نهاية الأسبوع فوق 1950 دولارًا، وظهر إقبال على شراء الذهب الاستثماري مثل الكيلوات والسبائك عيار 24 والجنيهات عيار 21.