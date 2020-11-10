عبدالغفار عن التحول الرقمي: لن يطبق وقت كورونا فقط.. هيبقى أسلوب حياة

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب اجتماعه، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

في بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر لأسرة جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس لاستضافة اجتماع المجلس في مجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له رسميًا في شهر سبتمبر الماضي.

ووجه الدكتور عبد الغفار بضرورة الاستفادة من المجمع في خلق بيئة ثقافية، وفنية، وعلمية تساعد على اكتشاف المواهب، ورعايتها، وتقديمها للمجتمع؛ ليكون مجمع الفنون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية، والذي أصبح أسلوب حياة ليس فقط في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نظام إدارة التعليمLMS" " التابع لبنك المعرفة المصري، في ظل التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أعضاء المجلس في عرض وجهات نظرهم لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن لقاء اليوم هو لقاء تعاوني بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي والتربية والتعليم الفني؛ للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة، والذي تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.

ومن جانبه، أضاف د.طارق شوقي أن بنك المعرفة بدأ منذ عام ٢٠١٥، والذي أصبح مصدرًا مصريًا لخدمة كافة القطاعات المصرية في العديد من المجالات العلمية.

كما استعرض د. طارق شوقي منصة نظام إدارة التعليم، والتي استخدمتها وزارة التربية والتعليم منذ عام ٢٠١٨، والتي استهدفت مرحلة الصف الأول الثانوي، تلاها مرحلتي الثاني والثالث الثانوي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لاستفسارات أعضاء هيئة التدريس ووجهات نظرهم المختلفة حول منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية تحقيق أقصى استفادة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.