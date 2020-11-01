وزير التعليم العالي: تاريخ تجارة حلوان يسبق دولا موجودة على الخريطة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك تواصل يومي بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التوصل لأفضل اقتراحات واتخاذ قرارت ترتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنّ مصر استطاعت الفترة الماضية تخطي عدد من الأزمات لاستكمال منظمة التعليم الجامعي، خاصة فترة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل افتتاح تجديدات كلية التجارة جامعة حلوان، بحضور الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ تاريخ نشاة كلية التجارة جامعة حلوان، يسبق تاريخ دولا كثيرة لم تكن موجودة على الخريطة، وجار حاليا السعي نحو تعظيم الاستفادة من البرامج الجديدة التي تهدف لتأهيل خريجين متميزين، فضلا عن احتياجات سوق العمل لتخصصات بعينها، ما استدعى مواكبتها ومسايرتها.

وأوضح عبدالغفار، أنّ فكرة الجامعات الأهلية، هي استيعاب برامج وتخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أنّ الاهتمام ببيئة التعلم، من الأشياء الضرورية، لما لها من أهمية في استكمال المنظومة التعليمية.

وأكد وزير التعليم العالي، أنّ الجامعات الأهلية تهدف لفتح طريق وآفاق جديدة للطلاب للالتحاق بالتخصصات المتميزة والفريدة ولجميع الفئات، ووفقا لكل إلامكانيات، وليس محاربة القطاع الخاص، موضحا أنّ المنافسة أفضل ما يحسن جودة الخدمة المقدمة من المؤسسات عامة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ كلية التجارة تضم ثلث طلاب جامعة حلوان البالغ عددها 184 ألف طالب وطالبة، مضيفا أنّ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير المدرجات وقاعات كلية التجارة نحو 53 مليون جنيه.

وأضاف نجم، أن التجديدات شملت إضافة عدد من الشاشات الذكية، والتجهيزات المؤهلة لتطبيق التعليم الهجين، لافتا إلى أنّه سيتم وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية قريبا، وستكون جامعة ببرامج ذكية تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.