وزير التعليم العالي: لن تعطل الحياة مرة أخرى.. و"الإغلاق" قرار دولة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية اكتسبت خبرة كبيرة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتم تطبيقها بشكل جيد، ولو ظهر هناك جديد سيكون لكل مقام مقال، موضحًا أن قرارات الغلق لا يتم أخذها على مستوى جامعة أو كلية، فهذا قرار دولة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه من خلال قراءته للمشهد على مستوى العالم تّبين أن الغلق في التعليم يّضر أكثر مما يٌفيد، فمن الممكن إغلاق دور سينما أو مسرح أو مطعم، أما في التعليم فخطورته أكثر من إفادته.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "طالما استطعنا العمل واستمرار الجامعات مع أخذ الاحتياطات الكاملة للوقاية من فيروس كورونا يٌصبح الأمر أفضل"، موضحًا أنه لا يميل إلى فكرة الإغلاق مرة أخرى، حتى وإن ظهرت هناك حالة أو حالتين سيتم التعامل مع الحالة والمخالطين، وهذا أمر وارد.

وأوضح "عبد الغفار"، أنه حال اكتشاف إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب يتم حصر المخالطين وعمل عزل منزلي، "لن تتعطل الحياة مرة أخرى بالشكل اللي يجيب شلل لمنظومات التعليم، لا مش هيحصل زي ما حصل في مارس، السنة دي مختلفة والأضرار أكتر، واحنا عرفنا إننا نعمل برتوكولات علاجية، وهناك وحدات متخصصة لمكافحة العدوى تتابع يوميا في غرف علميات من أول رئيس الجامعة لحد الكليات عشان يتم عمل ربورت يومي يتم التعامل مع الحالات".

وتابع :" لم يصلني أنا شخصيًا أي معلومة بإصابة أي طالب بفيروس كورونا في الجامعات، ولكن ممكن يكون فيه بعض الحالات اُكتشفت وتم التعامل معها من قبل الكلية أو الجامعة، الرعب لن يكون الحل في التعامل مع القضية عازة تُعامل بعلم وخبرات عشان تحافظ على ولادنا وقضايا التدريس والمجتمع والمستقبل والحياة".