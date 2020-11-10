الصحة: معامل الوزارة المركزية معتمدة وفخر للمصريين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر نجحت في تزويد المعامل المركزية بشكل كبير، وعملت بكل جهد وتفان خلال الفترة الماضية، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أنّ المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، هي المعامل المرجعية في كثير من أنواع التحاليل، موضحة أنّهم طالبوا منظمة الصحة العالمية ببعثتين للتقييم والتقصي لأداء وزارة الصحة في إدارة الوباء، وكان جزء منها مهم جدًا للمعامل المركزية، وأكدوا كفاءة المعامل المركزية، وهو شيء يجعل الشعب المصري يفخر بالمعامل المركزية وأدائها، ووسط الجائحة أصرت على أن تكون المعامل معتمدة بشكل دولي، واعتُمدت دوليًا بالفعل.

وتابعت: "ما تم إنجازه في المعامل المركزية وأداؤها فخر لكل المصريين، والأمر لم يقتصر فقط على (كوفيد 19)، ولكن لها مهام عديدة أخرى، إذ إنّها المعمل المرجعي للعديد من الأمراض مثل الدرن، والمعمل المرجعي مثل المخدرات".