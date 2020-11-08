وزيرة الصحة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن ملتزم أم لا"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت تراخيًا فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتةً إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، تشهد زيادة على مستوى أعداد الوفيات، مقارنة بأشهر العام الأخرى، ومن ضمن الأسباب الأساسية، هي زيادة الأمراض التنفسية.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "مع دخول فصل الشتا،ء وانخفاض درجة الحرارة بداية العام الدراسي، يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة، ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة، وتزيد فترة البقاء في المنزل".

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن التعرض للأماكن المغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات، موجهة حديثها إلى المواطن قائلة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا".

وأردفت، أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، لكن يجب على المواطن، أن يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية، مثلما كان الحال عليه في شهري إبريل ومايو.