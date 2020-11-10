"الزراعة" تستعد لموجة كورونا الثانية: تدابير احترازية وخدمات أونلاين

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

ووفقا لمنشور رسمي تم تعميمه على كافة القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، تم التشديد على ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة في كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، واجهزة كشف الحرارة على كافة الابواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحدائق العامة: الاورمان، الاسماك، حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، شدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بهذه الحدائق والمترددين عليها بارتداء الكمامات، داخل الحدائق والالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة، كذلك مراعاة عدم حدوث تكدس او زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الابواب لحماية المواطنين.

وشدد القصير على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.