معلومات عن "مارسا الخطير".. أصاب الفنان فايق عزب بسبب "مضاد حيوي"

تساؤلات عديدة ظهرت على السوشيال ميديا، بعد إعلان إصابة الفنان القدير فايق عزب، مؤخرًا بمرض مارسا، وذلك بعدما أكدت زوجته أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وترصد السطور التالية أبرز 10 معلومات عن مرض مارسا، وذلك حسب تقرير نشره "mayoclinic"، الموقع المتخصص في الطب، والتي جاءت كالتالي:

تظهر على الجلد في صورة ندبات

- عدوى المكورات العنقودية الذهبية، وهو نوع من البكتيريا التي لا تتأثر بأغلب أنواع المضادات الحيوية المستخدمة في علاج عدوى المكورات العنقودية العادية.

- عدوى تظهر على الجلد في صورة ندبات حمراء تشبه لدغات الحشرات على الجلد، يُصاحبها تورم وشعور بالألم الشديد، كما ترتفع درجة حرارة المنطقة المُصابة من الجلد، أو قد يصاب المريض بالحمى.

- توجد أعراض أخرى للمرض تتمثل في الصداع، ألم في العضلات، قشعريرة، حمى، إعياء شديد، سعال، ضيق التنفس، وألم في الصدر.

- قد تتحول الأعراض سريعًا إلى خراجات عميقة ومؤلمة تتطلب الجراحة، وفي بعض الأحيان تظل البكتيريا محصورة في الجلد.

- إذا لم يسرع المريض فور ظهور الأعراض السابقة في الذهاب إلى الطبيب المختص، لن تظل البكتيريا محصورة في الجلد، وقد يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء أخرى بالجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بالمضاعفات التالية : "الالتهاب الرئوي، التهابات المسالك البولية، الإنتان (تعفن الدم)، ومشاكل في العظام والمفاصل".

- توجد أنواع مختلفة من بكتيريا Staphylococcus aureus، المعروفة باسم البكتيريا العنقودية أو العنقوديات، وهي عادةً ما تكون موجودة على الجلد أو في أنف نحو ثلث سكان العالم، وهي بشكل عام غير ضارة ما لم تدخل الجسم من خلال جرح أو جرح آخر، لكنها قد تُسبب مشاكل جلدية بسيطة للأشخاص الأصحاء.

- وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحمل نحو 2% من السكان نوعًا مزمنًا من هذا النوع من البكتيريا العنقودية.

- يرجع سبب مقاومة عدوى مارسا للمضادات الحيوية، للاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية في كثير من الأحيان لسنوات متتالية.

- وتوجد فحوص عدة يعتمد عليها الطبيب، للكشف عن بكتيريا المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين بجسم المريض، بينها أخذ عينة من الندبات المنتشرة على سطح الجلد، وعمل مزرعة بلغم، وفحص البول، وتحليل الدم.

- تتشابه عدوى مارسا بشكل كبير مع فيروس كورونا المستجد، من حيث طرق الوقاية منه والتعامل مع الشخص المصاب بها، وغالبًا يتم عزل الأشخاص المصابين بعدوى المكورات العنقودية الذهبية في مستشفيات كإجراء لمنع انتشار المرض.

- ومن بين طرق الوقاية، غسل اليدين بالماء الجاري والصابون وتطهيرهما بالكحول الإيثيلي.

- للقضاء على البكتيريا والفيروسات العالقة بهما، يجب عدم التشارك في الأدوات الشخصية، وتنظيف الجروح جيدًا فور الإصابة بها وتغطيتها بضماد معقم، لحمايتها من التلوث، والاستحمام بعد ممارسة الرياضات التي يكثر بها الاحتكاك الجسدي.

- على المصابين بالجروح أن يهتموا بغسل الملابس وكذلك ملاءات الأسرة في الغسالة على درجة حرارة عالية لتنظيفها من البكتيريا، والابتعاد عن المرضى قدر المستطاع، وعدم التعامل معهم.

- ارتداء القفازات المطاطية، وانتقاء المستشفيات التي تراعي نظافة وتعقيم الأجهزة الطبية.