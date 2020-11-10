توابع الطقس السيئ.. إصابة 7 في حادث مروري على "صحراوي الإسكندرية"

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مروع بين سيارات عدة، بينها سيارة نقل، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة منذ صباح اليوم.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من مجمع البترول بالطريق المشار إليه.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية وإدارة المرور و7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل بعدة سيارات أخرى، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمال حمادة بمنطقة كرموز، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

هطلت الأمطار مجدداً على مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، ولكن بمعدلات متوسطة، بعد تحسن نسبي في حالة الطقس لساعات عدة، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة بداية هذه الأسبوع، ولمدة 3 أيام، بلغت حد السيول في بعض المناطق.

ووجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتقلبات الجوية، والدفع بسيارات كسح المياه التابعة لشركة الصرف الصحي أو الأحياء وشركات النظافة، إلى شوارع المدينة، لسحب أي تراكمات للمياه، خاصةً في محيط المدارس والجامعات، وفي مواعيد نزول المواطنين إلى أعمالهم.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.