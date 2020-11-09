محافظ الإسكندرية يزور المتضررين من الأمطار بمنطقة "الشامي"

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منطقة الشامي، بشارع مصطفى كامل التابعة لحي "المنتزه أول" اليوم، عقب انتهاء النوة، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة والتي تعاني من تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين السابقين، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

واستمع محافظ الإسكندرية، إلى مطالب أهالي المنطقة، مؤكدا لهم أن مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من ٥ سنوات والتي كان من أهم أسبابها البناء العشوائي، سيتم وضعها ضمن أولويات الخطة العاجلة للصرف الصحي خلال العام المقبل، نظرا لعدم إمكانية إقامة أية مشروعات صرف صحي خلال موسم الأمطار، وطالب الأهالي بوضع مقترحات وحلول مؤقتة للمشكلة لمواجهات النوات هذا العام لحين تنفيذ الحل الدائم.

ولفت الشريف إلى أن تواجده اليوم يأتي ضمن أولويات المحافظة، لحل مشكلات المواطن البسيط، والعمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدا تعاون كافة الأجهزة لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن بما يصب فى صالح المواطن السكندري.

وقال "الشريف" إن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة على مدار يومين مثلت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية للشبكة وتم التنسيق مع الصرف الصحي والقوات البحرية لتصريف المياه من الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف بها.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار في المحافظة الساحلية، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية هي التي يمكنها تحديد إمكانية إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في إستاد برج العرب من عدمه والأمر متوقف علي الحالة الجوية يوم المباراة.