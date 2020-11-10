وزير النقل: كورونا لن يؤجل تطوير منظومة السكة الحديد

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ جائحة فيروس كورونا، لن يؤجل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الهدف من تنفيذ مشروعات الأنفاق تخفيف الضغط المرورى بالقاهرة الكبرى.

وأضاف الوزير، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، نفذت العديد من المشروعات من تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وجرى توريد نحو 100 جرار أمريكي جديد خلال الفترة الماضية، وتوريد 121 عربة قطار روسية جديدة للهيئة من إجمالي 1300 عربة يتم توريدهم على دفعات شهرية بواقع 30 عربة، موضحا أنّ الوزارة تسعى لتحديث منظومة الجر في السكة الحديد للقضاء على تأخيرات القطارات وحوادثها.

وأضاف وزير النقل، أنّه جار تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر: "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، بطول 90 كم، وسيتم تشغيل القطار المكهرب تجريبيا أول أغسطس المقبل، على أن يتم تشغيله أمام الجمهور في الأول من أكتوبر 2021.

وتابع أنّ الوزارة تسعى طوال الوقت لإدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنّ جميع هيئات وقطاعات الوزارة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ويتم تنفيذ الإجراءات فى مواقع العمل، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم للعمال.

وشدد الوزير، على أهمية ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّ هناك تنبيها على جميع الركاب بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.