الصحة: 11 لقاحا ضد فيروس كورونا في التجارب الإكلينكية

أكّدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنَّ بعض الدول بدأت استخدام لقاحات فيروس كورونا تحت بند الاستخدام الطارئ، موضحة "سننتظر اللقاحات دوليًا ومن منظمة الصحة العالمية".

وأضافت وزيرة الصحة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، أنَّ هناك 11 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، ومصر شاركت في تجربة لفتحين، ونستعد لتصنيع لقاح ثالث

وأشارت "زايد"، إلى أنَّ مصر عدّلت بروتوكولاتها العلاجية للمرة الرابعة، وتمّ إدخال أحدث أنواع مضادات الفيروسات

اللجنة العلمية لكورونا: النتائج الأولية للقاح شركة "فايزر" مبشرة

وأعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للأدوية، أمس، أنَّ اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقًا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، أنَّها تفاوضت مع شركة "فايزر" الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

في حين قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنَّ النتائج الأولية للقاح شركة "فايزر" مبشرة، مؤكّدًا أنَّ القضاء على وباء كورونا يتوقف على التوصل للقاح فعال وتوفر دواء فعال وواضح لعلاج المرضى".

وتواصل وزارة الصحة، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.