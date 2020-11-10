اليوم.. رئيس الشيوخ يستقبل الأنبا باخوم والنائب العام السابق

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، لتهنئته بمناسبه توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

كما يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، المستشار نبيل صادق النائب العام السابق.

وفي سياق آخر، تواصل لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها، لمراجعة المواد المتعلقة بمشروع القانون، تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية، وإحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنهت مناقشاتها بشأن مسودة مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.

وشهدت اللائحة إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة، والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة.