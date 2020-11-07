عضو مجلس الشيوخ: تأييد الرئيس للشباب ثمن دورهم في الانتخابات الحالية

قال النائب محمود فيصل القط، عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس الشيوخ، إن التنسيقية وعلى مدار العامين الماضيين نجحت في الانتشار والتشعب والتحرك في الشارع المصري، وهو ما فتح أبوابًا للأمال لكافة الشباب في الدخول بالمجال السياسي عبر الانتخاب أو الترشيح، للحصول على منصب في المجالس التشريعية المصرية، بسبب تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب بشكل دوري ودائم.

وأضاف "القط"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هم من نسيج المجتمع ولم يأتوا من الأعلى كما يشيع البعض، حيث أنه وعندما يري الشاب العادي حصول شاب مثله على مقعد بمجلس النواب يعطي ذلك له طاقة من الأمل للانتخاب أو الترشح فيما بعد، موضحًا أنه وبعد فوز أعضاء التنسيقية في مجلس الشيوخ اختلطوا بشكل مباشر وكبير مع المجتمع المصري، ما ساعد في نزول عدد كبير من هؤلاء الشباب للانتخابات لاختيار ما يروه مناسبًا لهم ولطموحاتهم.

وأكد أن زيادة نسبة الثقة في ترشيح المراة وفوزها بمجلس النواب والشيوخ هو اختلاف كبير في الثقافة والسياسة المصرية، حيث باتت كل السيدات تعلم جيدًا أهميتها في المجال السياسي، ما يعد مؤشرًا جيدًا نحو الديمقراطية.

وأشار "القط"، إلى أن غرفة عمليات التنسيقية تحدد طريقة عملها قبل بدء الانتخابات، ويتم رسم الأدوار وتوزيعها على الأعضاء أثناء التدريب الخاص بهم قبل بدء المعركة الانتخابية بنحو شهرين، وفي ذلك الإطار يتم إصدار تقرير كامل وشفاف عن مجريات اليوم الانتخابي في منتصفه وبنهايته.

وتابع عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس الشيوخ: "فيه إقبال كبير في كل المحافظات المرحلة الثانية بالرغم من وجود أمطار شديدة في المحافظات المختلفة، والقاهرة المرة دي زاد فيها الإقبال بشكل كبير منذ بداية اليوم، والمنافسة شديدة بين المرشحين الشباب على مقاعد الفردي، وهناك مقاعد محسوم نجاح هؤلاء الشباب فيها، ودي حاجة مبشرة جدًا".