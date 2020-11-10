"الشباب والرياضة": إطلاق أولى رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان 19 نوفمبر

تطلق وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أول رحلات قطار الشباب إلي مدينتي الأقصر وأسوان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الخميس، 19 نوفمبر الجاري، حتي 26 من الشهر ذاته، وتستمر الرحلات حتى 8 أبريل المقبل.

يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الإطلاع على الشروط والموافقة عليها، والتوقيع على الإقرار، ولا يعتبر الحجز نهائيا إلا بعد سداد مبلغ قيمته 800 جنيه بالمديرية، بأسبقية السداد للمديرية، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

ويتم التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس، والتحرك للعودة مساء الأربعاء التالي، من محطة سكك حديد الأقصر، ويقيم الفوج بالكامل بالأقصر (الفتيات في المدينة الشبابية، والشباب بمركز التعليم المدني).

وشروط الاشتراك تتمثل في أن يكون السن من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيا أو أسر، ويستبعد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين، شتاء "2018/2019، 2019/2020"، طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا، ولا ترد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

ارتداء الكمامة الطبية لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار

وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يلزم ارتداء الكمامة الطبية لجميع المشاركين في الرحلة، بداية من استقلال القطار، وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

ويقع الكشف الطبي على المشاركين بمعرفتهم، وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة، على أن يسلم أصل الكشف الطبي، وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية، في أثناء سداد اشتراك الرحلة.

أما البرنامج السياحي لقطار الشباب، فيتضمن زيارة (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بمدينة الأقصر)، وفي أسوان يتم زيارة (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية المشددة كافة، لحماية الشباب من فيروس كورونا المستجد، في أثناء رحلات قطار الشباب، مشيرا إلى أن رحلات قطار الشباب تأتي ضمن مشروع "اعرف بلدك"، الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ويستهدف 516 شاب وفتاة في كل فوج.

ونوه الوزير إلى أن الرحلات تهدف إلى زيادة قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب، واطلاعهم على المعالم السياحية والأثرية، وزيادة التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، علاوة علي تشجيع السياحة الداخلية من خلال شبابنا الواعي.