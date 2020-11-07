صور.. وزير الشباب بـ"الكمامة" في طابور انتخابات "النواب"

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الوقوف بالطابور الخاص بالناخبين بلجنة الطبري الابتدائية بمدينة الشروق، وذلك أثناء الإدلاء بصوته بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم.

وخلال الطابور الذي امتد لأمتار، ومصطف به الشباب من الفتيات والرجال، وقف الوزير أشرف صبحي، مرتديا الكمامة، وملتزما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، منتظرا دوره في الإدلاء بصوته بالانتخابات، مرتديا نظارته، وهو ما أثار إعجاب المشاركين في التصويت بسبب عدم تخطي الوزير للطابور للإدلاء بصوته.

وأدلى الوزير، بتصريحات لـ"الوطن"، على هامش الإدلاء بصوته، دعا خلالها: الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، من أجل مصر، مشيدًا بسير العملية الانتخابية، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، على ما تبذله من جهود مشكورة لخدمة المواطنين المشاركين في مارثون انتخابات مجلس النواب، وتهيأة الأجواء بما يتيح تصويت الناخبين بسهولة ويسر".

ويبدأ، اليوم السبت، التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب علي مدار يومين، اليوم والغد، وينافس في انتخابات المرحلة الثانية 2085 مرشحا ينافسون على 141 مقعدا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، فيما تنافس عدد من القوائم الانتخابية علي 142 مقعدا بدوائر نظام القوائم كالآتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ينافس بها القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، وقطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.