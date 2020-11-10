محافظ أسيوط يحدد "يوم الاثنين" من كل أسبوع للاستماع لشكاوي المواطنين

حدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يوم الاثنين من كل أسبوع للاستماع لشكاوي المواطنين.

والتقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 15 مواطناً من ذوي الهمم وكبار السن خلال لقائه الأسبوعي بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والاستجابة العاجلة لهم بحضور العميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط وعلى عبد الله مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة وبعض مسئولي المؤسسات والجمعيات الأهلية بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - طلبات وشكاوي المواطنين من ذوى الهمم التي تضمنت بعض الطلبات الخاصة بقطاع الصحة والتضامن الاجتماعى فضلا عن طلبات الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوي الهمم وصرف بعض المساعدات الاجتماعية موجها مسئولى الصحة بتقديم الرعاية الطبية لهم من خلال مستشفيات الصحة العامة والمتخصصة كما تم استعراض بعض طلبات المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة وتم التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لإيجاد الحلول العاجلة لها كل فيما يخصه.

ووجه المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى ورؤساء المراكز والأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بصفة أسبوعية فى مواعيد محددة لبحث مقترحات وشكاوى المواطنين بكل مركز وبمشاركة كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ ومتابعة إيجاد الحلول لها مع استمرار عقد اللقاء الدوري بالمحافظة مع المواطنين كل أسبوع لعرض ومناقشة الطلبات المقدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات لتقديم مساعدات عاجلة لهم من خلال التضامن الاجتماعي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المشاركة فضلا عن تقديم بعض المساعدات لبعض السيدات من كبار السن لإقامة مشروع صغير لهم لافتًا إلى تفعيل اللقاءات مع المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين في يوم الاثنين من كل اسبوع على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.