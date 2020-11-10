وزيرة التضامن: 38% من حالات الطلاق تحدث في أول 3 سنوات من الزواج

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الطلاق ظاهرة سلبية، والتوعية من القضايا الهامة التي يجب الإنتباه إليها؛ لما لها من تأثير على الحياة العملية، لافتة إلي أن 38% من حالات الطلاق، تحدث في أول 3 سنوات زواج.

وأضافت الوزيرة، على هامش افتتاح مشروع "مودة" للعام الدراسي الجديد 2020، في جامعة حلوان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن قضية "مودة" من الأمور المهمة، لافتة إلي أن المنطقة العربية عامة شهدت مؤخرا نسب طلاق كبيرة، موضحة أن هذا البرنامج جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن جامعة حلوان لها دور مجتمعي كبير في الخدمة المجتمعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأسرة بمثابة دولة مكتملة الأركان، ونجاحها يماثل النجاح في الأوطان، مشيرة إلي أن البرنامج متميز ومتعدد الموضوعات المتكاملة، مؤكدة أنه سيسهم في تشكيل خريطة مستقبل الأسرة المصرية.

وطالبت الوزيرة، الطلاب بدعوة أصدقائهم للاستمتاع ببرامج "مودة"، لما لها من دور في تحسين تكوين الأسر، مؤكدة أن الشباب هم الدور الفعال والرئيسي في تكوين المجتمعات والأمم.

رئيس جامعة حلوان: دربنا 21 ألف طالب على برنامج "مودة"

من جهته، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة دربت أكثر من 21 ألف طالب وطالبة بها على برنامج "مودة"؛ للحد من الطلاق، فضلا عن افتتاح فرع للبرنامج بكل كلية.

وأشار "نجم" إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا في تقديم مختلف الخدمات للطلاب، منوها إلى أنها وقعت اتفاقية تطوير العشوائيات مع وزارة التضامن، بالإضافة إلي أن "مودة" من الأسس المتميزة التي ترسخ قيم الانتماء للأسر.