التعليم تقبل 60 طالبا من أصل 3700 بمدرسة الضبعة النووية

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، قبول 60 طالبا في مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية دفعة العام الدراسي الحالي، من إجمالي 3700 طالب تقدموا للاختبارات، مشيرا إلى اعتماد النتيجة مساء أمس وستعلن اليوم، وسيتم تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بالمدرسة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، لـ"الوطن"، إنّ العام الدراسي الجديد بالمدارس الفنية يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولم يتم رصد أي مشكلات خلال الأسبوع الرابع من بداية الدراسة، موضحا أنّ جميع المدارس الفنية بمختلف محافظات الجمهورية تنفذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مجاهد، أنّ العام الدراسي الجديد يسير وقف ما خططت له وزارة التربية والتعليم، وأنّه سيتم القضاء على أي معوقات تواجه العام الدراسي، لافتا إلى أنّ الجميع داخل المنظومة يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم تحديات جائحة كورونا، وجميع الطلاب ملتزمون تماما بالحضور للمدارس لحضور الحصص الدراسية داخل الفصول، مع تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددنائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على ضرورة ارتداء جميع المعلمين والتلاميذ الكمامات الطبية داخل المدارس، وتنفيذ إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تماما بجميع المدارس، كما أنّ المدارس تقوم بعمليات التعقيم والتطهير بصفة دورية قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، لتوفير الحماية لجموع الطلاب والمعلمين.

وأجريت اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية من خلال الخبراء التربويين بالوزارة، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجرى تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونون مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتى سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.