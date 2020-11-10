علاقة غير مشروعة.. القصة الكاملة لمقتل "نقاش" وحرق جثته في سوهاج

جثة متفحمة بالظهير الصحراوي، غرب جرجا بسوهاج، عثر عليها المارة الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية ليبدأ رجال المباحث بمركز جرجا تحريات مكثفة لكشف هوية المجني عليه وتحديد هوية الجناة.

بدأ رجال المباحث في فحص بلاغات الغياب بالمنطقة، لكن صاحب الجثة لم يكن محرر له أية بلاغات باختفائه، ما جعل مهمة رجال المباحث في غاية الصعوبة، دون أن يستسلموا للمعلومات الشحيحة بشأن القضية.

خطة فريق البحث، تضمنت إعادة معاينة مكان العثور على الجثة للوصول لأية معلومات تفيد في كشف غموض الواقعة، إلى جانب فحص وحصر حالات الغياب المبلغ عنها وغير المبلغ عنها بالمديرية.

كما تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة "فحص كاميرات – تتبع الهواتف المحمولة"، فحص أبراج إرسال وشبكات الهواتف المحمولة بمكان العثور على الجثة وصولا لمرتكبي الواقعة، فضلًا عن الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية والتصوير الجنائي لكشف غموض الواقعة وتحديد شخصية المجني عليه.

وتمكن رجال المباحث من الوصول إلى هوية المجني عليه وتبين أنه يدعي "مؤمن.س.م" 36 عامًا، نقاش ويقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم استدعاء أقارب المجني عليه الذين أكدوا انه دائم الغياب ومن المرجح ألا تكون الجثة المتفحمة جثته.

تعقدت حسابات رجال المباحث مرة أخري، لكنهم ساروا في طريق أن الجثة تخص المجني عليه وتم جمع المعلومات عنه، وقادت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين القتيل وإحدى السيدات، وحصل رجال المباحث علي مقاطع فيديو تم تصويرها عن طريق كاميرات المراقبة أثناء دخول المجني عليه شقة عشيقته.

مواجهة عشيقة المجني عليه بالتحريات

بدأ رجال المباحث في جمع كل المعلومات والدلائل التي تؤكد وجود علاقة مع المدعوة "سهام.س.ف" 38 عاما، ربة منزل، وتمت مواجهة المتهمة ومحاصرتها بالمعلومات المتوفرة فانهارت أمام رجال المباحث لتعترف بالجريمة كاملة.

وأضافت المتهمة أنها ارتبطت بعلاقة غير مشروعة بالمجني عليه ومنذ 5 أيام حدثت مشاجرة بينهما عقب ممارسة الرذيلة معها داخل منزلها بسبب غيرته عليها على إثر ذلك قامت بالتعدي عليه بالضرب بالبطن والصدر حتى اختل توازنه وسقط أرضا وقامت بخنقه، مستخدمة في ذلك إيشارب حريمي حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة انها استعانت بكل من "غطاس" 30 عاما، حلاق، "جرجس" 26 عاما حلاق، "منير" 28 عاما صاحب محل إكسسوارات إلى جانب أشقائها ويقيمون دائرة مركز جرجا، للتخلص من الجثة وحضروا بسيارة ملاكي استأجرها المتهم الرابع وقاموا بتكبيل يد المجني عليه ووضعه داخل حقيبة كبيرة الحجم ثم داخل شنطة السيارة وألقوها بمكان العثور عليه بالظهير الصحراوي، ثم سكب المتهمون "بنزين" على جثة المجني عليه وأشعلوا النيران بها، تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة والتحفظ عليها.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك وفرع الأمن العام بسوهاج لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتوفى وضبط مرتكبيها من خلال وضع خطة بحث هادفة.

وتوصلت تحريات المقدم مصطفي فرغل، مفتش مباحث مركز جرجا، إلى أن وراء الجريمة ربة منزل وأشقاءها لارتباط المجني عليه بعلاقة غير مشروعة معها، وبسبب غيرته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قامت علي أثرها بركله في البطن ما نتج عنه اصابته بحالة اغماء، بعدها شنقته العشيقة بإيشارب، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة حيث أسفر أحدها عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.