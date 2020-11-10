وزير التعليم: 4 آلاف جنيه غرامة على أي معلم لا يرتدي الكمامة بالمدرسة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تغريم أى معلم يخالف قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الغرامة تقدر بـ4 آلاف جنيه، مشددا على ضرورة إلتزام جميع المعلمين والتلاميذ بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، وحفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وقال وزير التعليم، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن على العاملين بمنظومة التربية والتعليم الألتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن منظومة التعليم يعمل بها 25 مليون فرد ما بين تلاميذ ومعلمين وإداريين، مؤكدا أن الحرص على تنفيذ الإجراءات بصورة دورية سيعمل على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية دون أدنى مشاكل.

وأضاف وزير التعليم، بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير العديد من المناهج الدراسية، وتقديم محتوى عالى الجودة لجميع الطلاب فى مختلف الصفوف الدراسية، موضحا أنه لا يوجد ما يقلق بشأن سير الدراسة، مؤكدا أن غرفة العمليات لم ترصد أى أزمات أو مشكلات خلال الأربع أسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وترصد "الوطن"، 10 إجراءات تقوم المدارس على مستوى الجمهورية بتنفيذهما للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهى كالتالى:

1- تحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

2- إلزام جميع العاملين داخل المدارس بارتداء الكمامات الطبية.

3- عدم الانتظار في فناء المدرسة أو الحمامات.

4- تخصيص غرف عزل بالمدارس للمعلمين والتلاميذ؛ لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- توافر أعداد كبيرة من دورات المياه بالمدارس.

6- عند القيام بأنشطة رياضية يراعى تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

7- يتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به.

8- خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيتات مختلفة.

9- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم.

10- تطبيق إجراءات غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.