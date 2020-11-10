ابنة عبلة كامل تنفي إصابتها بالسرطان: ماما بخير

نفت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، في تدوينه عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنانة عبلة بمرض السرطان.

وقالت زينب عبر صفحتها الرسمية: "ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة".

كان عدد من الأخبار قد تداولت مؤخرا حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وفي مرحلة أخيرة.

يذكر أن جريدة "الوطن" كانت قد انفردت منذ عدة أشهر بخبر اعتزال عبلة كامل للفن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلمت "الوطن" أن أحد المخرجين الذين تعاونوا مع "كامل" سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزء جديد من "سلسال الدم"، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".