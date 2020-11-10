"الفضاء المصرية" تكشف تفاصيل "عصر الفضاء": يعرض في رمضان 2021

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية متطورة داخل الجامعات المصرية، قائلا إنّ الوكالة تستهدف نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء على مستوى الجامعات والمجتمع المصري، وإنشاء مدارس تكنولوجية بالجامعات، بتمويل الوكالة وأكاديمية البحث العلمي.

وقال القوصي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ وكالة الفضاء المصرية تدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، تكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ولفت إلى البدء بأول مركز في جامعة بنها، ثم كليات الهندسة في شبرا وعين شمس، ثم كليات الحاسبات والعلوم في الجامعات المختلفة، موضحا أنّ الهيئة نفذت أول مسلسل مرتبط بالوكالة، بعنوان "عصر الفضاء"، يعرض في رمضان المقبل ويستهدف الأطفال، ويكون بطريقة كرتونية مثل مسلسل بكار.

وتابع: "خاطبنا المدارس لجلب الطلاب إلى الوكالة المصرية للفضاء للتعامل على أرض الواقع، ورؤية الأقمار الصناعية وكيفية الاستفادة"، لافتا إلى أنّ الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية، وهذه السنة سيكون هناك قمرين يتم تنفيذهما مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

وكالة الفضاء المصرية: دربنا 400 طالب من 25 جامعة الصيف الماضي

قال الدكتور محمد القوصي، في وقت سابق، إنّ الوكالة وضعت برنامج الفضاء الخاصة بالدولة خلال 10 سنوات مقبلة، وتعد الخطة بمثابة خارطة الطريق لمصر، في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن هذه أول مرة تضع مصر برنامجًا واضحًا للفضاء معتمدة من القيادة السياسية، لكن أطلقت مصر من قبل النايل سات عام 1998، وقمر إيجيبت سات 1 في عام 2007، باعتباره أول قمر صناعي مصر وتحاول مصر دخول مجال الفضاء الدولي حتى لا تكون معزولة عن العالم.

وأضاف، أن الوكالة تنظم كل صيف تدريبا لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والعلوم، وتم تدريب 400 طالب هذا العام، من أصل 3000 طالب متقدم من 25 جامعة وكل مجموعة طلابية صممت مشروعا فضائيا، وتم تنظيم معرضا للفضاء لجميع الطلاب.

وفي سياق منفصل، كان الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قد استقبلا السفير ايهور يوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة للعلاقات الدولية وسفير أوكرانيا بالقاهرة ورئيس الوفد الأوكراني، وايفهيني يينين نائب وزير الخارجية، وتاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجاري لأوكرانيا.

وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية برفقة الدكتور محمد القوصي، حيث شرح الأقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى "معمل الحمولة الفضائية -معمل النموذج الهندسي- الغرفة الحرارية".