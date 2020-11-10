صلاح عبدالله: شعبان عبدالرحيم أول من ناداني بـ"عم صلاح"

كشف الفنان صلاح عبدالله أن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم كان أول من ناداه باسم "عم صلاح" أثناء تصوير فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

وقال صلاح في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، إن شعبان كان لا يعرف أحدا داخل لوكيشن التصوير غيره، لدرجة إنه سأله ذات مرة "مين داوود عبدالسيد ده؟ زي فريد شوقي يعني".

وأوضح أن شعبان كان يكبره في العمر، ومع ذلك كان يناديه بعم صلاح لأنه كان يحبه كثيرا ويعرف كل أعماله عن ظهر قلب.

ومن جانبه أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، بدورته الـ36، والذي بدأ من يوم 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.