حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

لا يخشى مولود برج الحمل من الوقوف بدائرة الضوء، فهو يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسؤوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر الراحل نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.