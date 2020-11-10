مرسيدس تحصد لقب أقيم علامة تجارية للسيارات الفاخرة على مستوى العالم

تمكنت مرسيدس-بنز مرة أخرى، من حصد لقب أقيم علامة تجارية للسيارات الفاخرة على مستوى العالم ضمن الترتيب العالمي الأخير لأفضل العلامات التجارية "Best Global Brands 2020"، والذي تعده "انتربراند"، شركة الاستشارات الأمريكية الشهيرة كل عام.

وتمكنت مرسيدس-بنز، من تأكيد استحقاقها للمركز الثامن بقيمة تقديرية لعلامتها التجارية وصلت إلى 49.268 مليار دولار، حيث تعتبر مرسيدس-بنز، العلامة الأوروبية الوحيدة التي تأتي ضمن العلامات التجارية العشر الأولى في هذه القائمة.

تقول "بيتينا فيتسر"، نائب الرئيس لقطاع التسويق في مرسيدس-بنز، "AG": "يشعر كل العاملين في مرسيدس-بنز بالفخر لإدراجنا مرة أخرى ضمن أهم وأقيم عشر علامات تجارية في قائمة أفضل العلامات التجارية في العالم هذا العام، حيث تمكنا من الدفاع عن لقبنا كأقيم علامة تجارية للسيارات الفاخرة في العالم للعام الرابع على التوالي، إنّ العامل الرئيسي لنجاحنا يتمثل في تركيزنا الدائم على احتياجات العملاء الذين نقدم لهم منتجات وسيارات استثنائية بكل المقاييس".

وتنتج الشركة من طراز "GLA" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLA 35 4MATIC، وGLA COUPE، وطراز AMG GLA 45 4MATIC، وطراز AMG GLA 250 4MATIC، وطراز +AMG GLA 45 4MATIC".

كما تنتج أيضًا من طراز "GLS" العديد من الطرازات المختلفة منها، AMG GLS 63 4MATIC+ وطراز GLS 500 4MATIC، وطراز MAYBACH GLS، وطراز AMG GLS 63 4MATIC.

وتركز الشركة على طرازات الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.