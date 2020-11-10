انتخابات النواب 2020 تنعش سوق الفراشة والدعاية

ساهمت انتخابات مجلس النواب بمرحليتها الأولى والثانية في إنعاش حركة المبيعات على الفراشة وشركات الدعاية.

ومن جانبه قال محمد فوزي، رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة التجارية، إن الانتخابات رفعت الإقبال على مستلزمات الفراشة بنحو 20%، فى المرحلة الاولى و10% في المرحلة الثانية، مقارنة بفترة قبل الانتخابات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى هي الأكثر طلبًا لمحال الفراشة، بالمقارنة بالمرحلة الثانية.

وأوضح أن عددا كبيرا من محال الفراشة قام بعمل تخفيضات تتجاوز الـ50%، لتشجيع الطلب نتيجة الركود الذى استمر9 شهور بسبب تداعيات فيروس كورونا،مضيفًا أن المبيعات في قطاع الفراشة تمر ببطء شديد، إذ يعتمد هذا القطاع علي مبيعات المواسم التي تراجعت أيضا في الفترة الأخيرة.

ونوّه "فوزي" إلى إن العمل في قطاعه يعتبر كماليات وليس عمل منتظم مما يلقي بعبئ كبير على أصحاب المحال، في ظل ارتفاع أسعار الخامات في الفترة الأخيرة والركود الذي يشهده القطاع.

وفي السياق ذاته، أضاف أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والاعلان باتحاد الصناعات لـ"الوطن"، أن دعاية المرحلة الثانية من انتخابات النواب، أقل بالمقارنة بالانتخابات بالمرحلة الأولى، موضحًا أن مدن المحافظات الأكثر طلبًا لوسائل الدعاية والإعلان مقارنةً بالقرى.