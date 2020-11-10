حمو بيكا يعتذر لنقابة المهن الموسيقية بعد الحكم بحبسه عامين

نشر المطرب الشعبي حمو بيكا فيديو من أمام نقابة المهن الموسيقية، يعتذر من خلاله لـ"هاني شاكر" نقيب الموسيقين، وأعضاء المجلس.

وقال "حمو" خلال الفيديو قائلاً: "اعتذار رسمي من داخل نقابة المهن الموسيقية واعتذار رسمي للأستاذ هاني شاكر.. بتأسفلك أنت أستاذنا الكبير، واتعلمت منك كل حاجة وحقك عليا، ومش قاصد إني أزعلك، وأسفي لكل أعضاء المجلس".

وكشف الإعلامي وائل الإبراشي أن مطرب المهرجانات حمو بيكا طلب منه التوسط لدى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، حتى لا يدخل السجن، وذلك بعد الحكم عليه بالحبس عامين والغرامة.

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "تصريحات هاني شاكر بدت كان فيها عنصرية ضد التلاتة عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا، وحمو بيكا بيكلمني عشان أتوسط له حتى لا يدخل السجن وأنا واثق إن الأستاذ هاني شاكر هيقبل الوساطة دي"، مضيفًا: "حمو بيكا تتعامل معاه على إنه تلوث سمعي لكن مش مجرم".

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بـ"سب وقذف" الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وقال ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن"، إن المحكمة عاقبت حمو بيكا، في حكمها في أول درجة، بالحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى صدور قرار ضبط وإحضار المدعى عليه للمثول أمام القضاء في الجلسة المقبلة.

وأضاف "قنطوش" أن "بيكا" يجب أن يمثل أمام القضاء في الجلسة المقبلة، داخل القفص، لأنه حكم أول درجة.