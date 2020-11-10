محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات خدمية بدار السلام بتكلفة 60 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ثلاثة مشروعات خدمية وتنموية بقرية السلام، جنوب المحافظة، اليوم، بتكلفة إجمالية بلغت 59 مليون و900 ألف جنيه، بحضور عبد المنعم عبد القوي، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم الحويج، وكيل وزارة الكهرباء، والسيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

وتفقد المحافظ فصول مدرسة الشيخ بطيخ للتعليم الأساسي بقرية السلام، بعد افتتاحها على مساحة 2340 مترا، بتكلفة بلغت 7.6 مليون جنيه، بعدد 11 فصل لتخدم 440 طالب وطالبة من أبناء القرية والقرى المجاورة، وأشار المحافظ إلى أن المدرسة ضمن 35 مدرسة، منحة ألمانية، على مستوى المحافظة، وهي إحدى 8 مدارس ضمن المنحة بمركز دار السلام بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه .

وافتتح " الفقي " لوحة توزيع كهرباء دار السلام رقم ( 3 ) بقرية السلام على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة 50 مليون جنيه شاملة كابلات الدخول والخروج، ضمن أعمال خطة وزارة الكهرباء، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن اللوحة حيث تم إنشائها لتخفيف الأحمال، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين وتقليل زمن الأعطال في مناطق مركز دار السلام الجنوبية، وتخدم اللوحة قرى " أولاد سالم قبلي، النغاميش، البلابيش بحري، القوصة، وأولاد خلف، نقنق، والبلابيش المستجدة، والخيام، والكشح، والشيخ امبادر "، وتم إضافة المغذيات اللازمة لتلك القرى لتخفيف الأحمال.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية السلام بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، على مساحة 1000 متر، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بقرى البلابيش بحري، والبلابيش قبلي، والبلابيش المستجدة، وقرية السلام وتوابعهم".

وأوضح المحافظ أن جولته تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ، بالإضافة إلى افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة المواطن السوهاجي، لافتا إلى أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة في التنمية والمشروعات المتنوعة في كافة القطاعات من "مياه شرب وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطرق، وغيرها من القطاعات المختلفة"، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة