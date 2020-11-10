طلب جديد من المتهمين بالاعتداء على "منة عبدالعزيز" للمحكمة والقاضي يؤجل

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق "تيك توك"، ومازن الطاهر، وشهرته "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، إداريا، لتمكين الدفاع من اتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة، الذي تقدم به المتهمان.

واجتمع المتهمان معا في قضيتين حتى الآن، أولاهما التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة إلى القضية الحالية، والمتهمين فيها بالتحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

القضية الأولى المتعلقة بـ"منة عبدالعزيز"، نسبت النيابة العامة، لهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي التحقيقات التي جرت معهما، نفى "مازن" تصوير المجني عليها منة عبد العزيز، بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى "بيشوي"، مؤكداً أن "شيماء" هي التي قامت بالتصوير، لكن المتهمة قالت في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو، ملقية الاتهام على "مازن"، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.

كانت المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق "تيك توك"، ومازن الطاهر، وشهرته "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات للمرافعات.

يذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأداب، رصدت نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها مقاطع إباحية، بالإضافة إلى فيديو يفيد بتعرض فتاة للاغتصاب من أصدقائها، وألقت المباحث القبض على جميع أطراف القضية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.