"مازن" أول متسلق للجبال من ذوي الإعاقة يخوض انتخابات النواب بالخليفة

لم تحرمه إعاقته وإصابته بشلل الأطفال منذ صغره من تسلقه قمم الجبال بمصر وخارجها، واشتهر بأول مصري من أصحاب القدرات الخاصة يتسلق جبال الألب في سويسرا، إعاقة المغامر مازن حمزة (33 عامًا)، لم تمنعه من الترشح مستقلا في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الخليفة والمقطم، ويتنافس مع 7 مرشحين للفوز بالمقعد الوحيد المخصص لتلك الدائرة.

بدأ "مازن" هوايته في التسلق بهرم خوفو في عام 2011، وفقًا لحديثه، وتوالت بعدها سلسلة كبيرة منها تسلق جبل موسى وسانت كاترين بمصر، وجبال الألب بسويسرا، وتوبقال بالمغرب، ليشتهر خلال تلك السنوات بأشهر مصري متحدي إعاقة يتسلق الجبال، ومؤخرًا ترشح الشهير بـ "المغامر" في دائرة الخليفة والمقطم، موضحًا أنها تجربة جديدة ومهمة بالنسبة له، ومختلفة لذوي الإعاقة والترشح على المقاعد الفردية، قائلا: "تجربة في بالغ الصعوبة وملهمة لناس كتيرة، واللي شجعني اهتمام الرئيس عبدالفتاح سيسي بذوي الإعاقة".

هدف "مازن" من المشاركة بالانتخابات هو النهوض بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية بالدائرة، حسبما أوضح، مضيفًا: "لاقيت شباب دايرتي لا ينالوا ما يستحقوه، وغائبين تمامًا عن الساحة السياسية والعلمية والثقافية، ومضايق جدًا ان مفيش أي كوادر شبابية في الدايرة، وده شجعني اني عايز أبقى صوت ليهم وافتحلهم قنوات التواصل مع الدولة"، مشيرًا إلى أن رؤيته الانتخابية تهتم بفئات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى النهوض بمجالات الصحة والتعليم والصناعة.

ويعد "متسلق الجبال" أهالي دائرته في حال نجاحه بالاهتمام بالرعاية الصحية والطبية تشمل تشطيب مستشفى خليفة العام وإعادة فتحها بشكل مُطور، مع تطوير مستشفى الحضري والمقطم العام، وفقًا لحديثه، متابعًا: "لو نجحت هفرز كوادر للمحليات، وقانون ذوي الاعاقة سيكون من ضمن أولوياتي"، مؤكدًا أنه سيعمل على إقامة نقطة مركزية لسيارات الإسعاف والمطافي تخدم أهالي الخليفة والمقطم.