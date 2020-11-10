تأجيل محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها لـ14 ديسمبر

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، تأجيل ثاني جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة النصب عليها، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لتقديم المستندات.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس "وزيري"، على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه في عدة جلسات مثل فيها امامه، ثم قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

واتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

ومن جهته نفى "وزيري" ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، مضيفًا: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء.

وأرجع "وزيري"، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي، مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ"أسباب شخصية"، مضيفًا: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".

وأكد، أنه يمتلك قسيمة زواجه من هيفاء وهبي وقدمها في المحكمة ومعه قرائن كثيرة مشيرًا إلى أن جيرانه في "الكمبوند" الذي يعيشوا فيه يعلموا أنهم يعيشوا سويًا منذ 3 سنوات: "كنا بناكل وبنشرب وبنخرج في المطاعم وجيرانا عارفين وكل الناس عارفة"، مضيفًا: "الموضوع مش سهل وكمية الاتهامات اللي بتتوجه لي موضوع مؤسف وأنا مش عارف اتعامل في حياتي الطبيعية".

يذكر أن المطربة هيفاء وهبي تقدمت ببلاغ الى أجهزة الأمن تتهم فيه مدير أعمالها بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها، وبناء عليه ألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة للتحقيق.