محافظ أسيوط يتفقد فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، بمدرسة الانتصار الرسمية للغات بحي غرب، اليوم، ومن المقرر استمرار الحملة حتى 19 نوفمبر الجاري بجميع المدارس " حكومي – خاص – أزهري " بنطاق المحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد نشاط الحملة في تجريع الطلاب قرص "مبندازول 500 ملجم" والتقى بالأطباء والعاملين بالمبادرة موجهًا لهم الشكر لجهدهم المبذول في انجاح المبادرة، موجهاً إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تفقد المحافظ بعض فصول المدرسة للوقوف على سير العملية التعليمية وبعض المعامل وحجرات الأنشطة بالمدرسة وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة، كما شدد المحافظ على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وقال المحافظ إن الحملة تستهدف خفض معدل انتشار الديدان المعوية عبر تطعيم 686 ألف تلميذ بـ 1029 مدرسة على مستوى المحافظة في الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد من عقار مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية وذلك من خلال مشاركة 680 فرقة تجريع و26 فرقة إشراف معلناً تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة لتنفيذ الحملة لافتاً إلى ضرورة وجود منسق للحملة بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.