وفاة مديرة مدرسة بالبحيرة أثناء تفقدها العملية التعليمية

توفيت مديرة مدرسة مصطفى أغا، التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية، بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، خلال تفقدها الفصول لمتابعة سير العلمية التعليمية، في نهاية اليوم الدراسي.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وإدارة أبو حمص التعليمية، مديرة المدرسة "مشيرة أحمد العريان" ووصفتها بأنها أحد الرموز التربوية الهامة والفريدة، والتي وهبت حياتها لخدمة وطنها والتعليم.

وأكد عدد من زملاء الفقيدة أنها كانت بحالة جيدة في بداية اليوم الدراسي، وكعادتها استهلت يومها بتفقد فصول المدرسة، وسقطت مفارقة الحياة بشكل مفاجئ، في نهاية اليوم الدراسي.