معلمة تتعدى على "مديرة مدرسة" ببنها بعد صدور قرار بنقلها

شهدت مدرسة ابن خلدون الابتدائية ببنها، مشادة كلامية، تعدت خلالها معلمة سابقة بالمدرسة علي المديرة بالسب، محاولة خطف دفتر الحضور والانصراف بسبب نقلها من المدرسة لكثرة مشاكلها وادعاء علاقتها بالرقابة الإدارية لكشف مخالفات الإدارة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بنشوب مشاجرة بين معلمة سابقة بالمدرسة ومديرة المدرسة لرفض المديرة إعطاءها دفتر الحضور والانصراف، بعد قرار نقلها من المدرسة في يوليو الماضي على خلفية افتعال المشاكل مع زملائها.

أخطر العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن المُدرسة تعدت بالسب والقذف علي مديرة المدرسة عندما طلبت منها بيانا رسميا بعودتها للعمل ورفضت أعطاءها دفتر الحضور.

من جانبه قال عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إنه فور إبلاغه بالواقعة تم تحرير محضر إثبات حالة عن طريق أمن الإدارة كما جري تكليف الشئون القانونية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وبيان أسبابها.

وكشف أن المعلمة منقولة من المدرسة لكثرة مشاكلها، وأنها دخلت للمدرسة بحجة الاطمئنان علي ابنها التلميذ بالمدرسة، وفجأة تهجمت علي المديرة بألفاظ نابية محاولة الحصول علي دفتر الحضور والانصراف بدعوي أن معها تكليفا من الرقابة الإدارية بمراقبة المدرسة وكشف المخالفات التي ترتكبها المديرة وأعوانها.

وأوضح أن الأمر تطور لمشاجرة بين الطرفين واستدعاء أمن الإدارة الذي حرر محضر إثبات حالة ثم جري استدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا محاسبة المقصرين.