إحالة مديرة مدرسة ثانوية للتحقيق في بني سويف: "تخطت رؤساءها"

أمرت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارالتربية والتعليم في بني سويف، بإحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق بالشؤون القانونية، على خلفية تخطيها رؤساءها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، بشأن تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم إن هناك قواعد ولوائح يجب اتباعها في العمل وعدم تخطيها وهو ما لم تفعله مديرة المدرسة وتم إحالتها للتحقيق، وأضافت " دخل 3 طلاب من مدرسة أخرى إلى مدرسة ثانوية تجارية، وقبل أن تحتوي مديرة المدرسة المشكلة وتتواصل مع مدير المدرسة الأخرى أو تتواصل مع مسؤول الأمن أو التعليم التجاري أو مدير الإدارة، أبلغت الشرطة مباشرة، وتابعت: "في الأصل جميع الطلاب أبنائنا فنحن وزارة التربية والتعليم، هدفنا تقويم الطالب وتربيته قبل تعليمه، وليس وضعه محل اتهام ".

وفي سياق أخر، أعلنت وكيل الوزارة عن تسليم 3621 كاشفا للحرارة لجميع المدارس، موزعة كالتالي 785 كاشفا لإدارة بني سويف، و507 لإدارة اهناسيا التعليمية، و528 لإدارة ببا التعليمية، و412 لإدارة سمسطا التعليمية، و496 لإدارة الفشن التعليمية، و495 لادارة الواسطى التعليمية، و398 لإدارة ناصر التعليمية، في إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على صحة وسلامة الطلاب، واتخاذ إجراءات وقائية تشمل التباعد الإجتماعي والكمامات إضافة إلى توزيع الصفوف الدراسية على أيام الاسبوع والتي تسير بشكل منتظم.