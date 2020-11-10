علاقة ابنة عبلة كامل بـ"ما وراء الطبيعة": "مبسوطة إني جزء من المسلسل"

أعربت زينب كمال، ابنة الفنان أحمد كمال والفنانة عبلة كامل، عن مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي استوحيت أحداثه من سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته، للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، ويُعرض حصريًا عبر منصة "نتفليكس".

وكتبت زينب، ابنة عبلة كامل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبسوطة إني كنت جزء صغير أوي من مسلسل ما وراء الطبيعة.. وبما إن شغف حياتي كله هو الميتافيزيقيا، وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية.. أنا ساعدت في اختيار أوراق التاروت اللي طلعت في المسلسل".

وتابعت: "مابقراش المستقبل بس المسلسل معمول حلو أوي واستمتعنا بيه.. ومبسوطة أوي إن كريم اللي طلع بيقرأ التاروت عامل دور جميل.. ومتحمسة أوي للجزء التاني".

وكانت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، قد نفت في تدوينه عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنانة عبلة بمرض السرطان.

وقالت زينب عبر صفحتها الرسمية: "ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة".

يذكر أنّ أحداث المسلسل تستعرض رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك في قناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة، وتأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وإخراج عمرو سلامة وإنتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفلكس.