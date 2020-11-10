تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بجامعة بنها

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالجامعة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تمر حاليا علي على كليات الجامعة، لرصد المخالفات وتسجيلها وتطبيق العقوبات المتدرجة وفقا للقانون مشيرا إلى أن اللجان بدأت عملها بالفعل وشهد اليوم التزاما كبيرا من الطلاب والاساتذة.

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم أن العقوبات التي تم تطبيقها علي الطلاب في كلية العلوم ومديرا كليتي العلوم والتمريض لا تقتصر على الطلاب والموظفين بالجامعة وحدهم بل يتم تطبيقها على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح رئيس الجامعة أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذارات وتتدرج العقوبة وفقا لتكرار الفعل مشيرا إلى أنه نظرا لكثرة الإنذارات وعدم وجود جدية للالتزام من قبل عدد من الطلاب تم اتخاذ إجراءات عقوبة بفصل 23 طالبا بكلية العلوم لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقد تصل إلى أسبوعين أو الإحالة للتحقيق حسب اقتضاء الحالة.

وأضاف رئيس الجامعة أن القرارات تبدو في تطبيقها صعبة ولكنها تصب في مصلحة الطلاب الذين هم في مقدمة أولويات الجامعة موضحًا أنه يجب تطبيق عقاب رادع لإرسال رسالة بأن الأمر جاد ولن يتم السماح بعدم ارتداء الكمامة داخل الجامعة لأنها حائط الصد الأول في مواجهة الجائحة.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وجه مجلس الجامعة والنواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بارتداء الكمامات ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعي وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث قد قرر حرمان 23 طالب بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الجيزاوى لمتابعة التزام كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.