رجل أعمال إماراتي يشيد بالمقاهي أسفل الكباري في مصر: "فكرة عظيمة"

أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور التجارية، بفكرة إنشاء مقاهٍ ومشروعات أسفل الكباري الموجودة في مصر.

وقال "الحبتور"، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا خلصت بعض الأمور، وجيت هنا، عاملين مقاهي تحت الجسر، وأي جسر موجود في مصر، عاملين شيء عظيم".

وتابع رجل الأعمال الإماراتي: "فكرة عظيمة جدًا، وأحلى الأماكن اللي الواحد يقعد فيها، وتشوف العالم والسيارات، ومرور الناس، وشيء يفرح".

وأشار إلى أن هذه الفكرة، أفضل من فكرة المقاهي التقليدية، المرتبة كثيرا، وهي مريحة جدا، معقبا: "سبحان الله جمهورية مصر العربية فيها الراحة، وأينما تجلس تشعر بالراحة، وأنك مطمئن، وهذا شيء جميل، والإنسان لا يجد مقاهي تحت الجسور إلا في مصر، ويشكر على هذه الفكرة من أنشأها".