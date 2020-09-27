عمرو أديب: بنبني كباري عشان بنخسر 180 مليار بسبب الزحمة.. فلوس مش بسلة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "في ناس بتقول بتبنوا كباري ليه.. إحنا عندنا أكتر من 180 مليار جنيه خسائر بسبب المرور، دي فلوس مش بسلة، لكن دلوقتي بنتكلم عن مواصلات جديدة زي المونوريل ومترو الأنفاق، وكل ده هيوفر معاك، ليه إنت باصص في جيبك كام؟!".

وتابع، أنه يجب الوضع في الاعتبار الدخل الحقيقي للمواطن وهو الفارق بين مصروفاته وإيراداته، مشيرًا إلى أنه لو كان يحكم مصر مؤخرًا، لما استكمل هذه المشروعات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا: "الدنيا مقفولة والدنيا واقفة وأوقف المشروعات شوية، وترامب نفسه بيقول إنه مش مسؤول عن اللي حصل".

وحول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العمالة غير المنتظمة 500 جنيه حتى نهاية العام: "في ناس بتقول إنه بيسكن الناس.. طب لما صرف أول 3 شهور، هل كان فيه احتجاجات أو مظاهرات في البلد؟! ده واجب الدولة والحكومة مش منة ولا منحة إنها تحل مشكلات المواطنين".