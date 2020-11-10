الإعلامية هبة جلال تستعد لتجربة جديدة على قناة الشرق نيوز بدبي

في غضون الساعات القليلة المقبلة، تنطلق قناة الشرق السعودية من دبي، وذلك بمشاركة مصرية متميزة، حيث يشارك فى القناة ثلاثة إعلاميين مصريين هم هبة جلال وباسم يوسف ومعتز الدمرداش.

وعبرت هبة جلال، مذيعة التليفزيون المصري عن سعادتها بالعمل في القناة.

وأضافت "هبة" في تصريح لـ "الوطن": "بعد العمل في محطات إعلامية عديدة ومتنوعة كان أخرها شاشة التلفزيون المصري، سعيدة أني أمثل بلدى من خلال مؤسسة الشرق للأخبار من داخل مركز دبي المالي العالمي بشعار يعكس مدرسة اعلامية جديدة "نضع النقاط".

وأشارت "جلال"، "القناة تضم صحفيين ومذيعين وخبرات وخلفيات ثقافية متنوعة، من 40 جنسية حول العالم، والعمل سيكون مختلفا خاصة وأن القناة تعتبر مؤسسة ذات رؤية مختلفة للسياسة والاقتصاد".

وأكملت: "من المهم جدا أن يكون لمصر وجوه إعلامية في منصة عربية ودولية، كون القناة مؤسسة تليفزيونية ورقمية، لها عدد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون والإنترنت بمعنى أنها مؤسسة متكاملة عندها خطة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية اللي يحتاجها المشاهد حاليا مع التقدم الكبير، يعني نقدر نقول أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون". متابعة: "من المهم في القناة أنها عاملة اتفاق تعاون مع شبكة بلومبرج العالمية، ونتيجة هذا التفاهم تقوم فلسفة القناة على ركيزتين أساسيتن، أولا شعار القناة "نضع النقاط " يعني ليس هناك خبر من غير سياق له، كما أن الأخبار الاقتصادية بتأثر وتنعكس على حياة الناس اليومية ومستوى معيشتهم، في العالم العربي كله، ومدى ارتباطه بالسياسة والأوضاع في كل الشرق الأوسط، وعلاقتهم ببعض وانعكاسهم على حياة المواطن العربي، لذلك فالقناة ستقدم مجموعة من برامج التحليل سياسي إلى جانب نشرات الأخبار غيرها".

وأوضحت الإعلامية المصرية، أن هناك نقطة مهمة وهي "أن القناة تنطلق من المركز المالي العالمي، وهو ليس مجرد مكان في دبي، لكنه يعتبر منطقة مستقلة لها قواعد وقوانين مستقلة، وهو موجود في أماكن قليلة جدا بالعالم وأحد أفرعه موجود في دبي التي تنطلق منه القناة".

وتابعت: "المذيعات المصريات، أصبح ليهم بصمة في الإعلام العربي خصوصا في دبي، وزاد حضورهم، فلدينا ضحى الزهيري وإنجي القاضي في الحدث، ورشا نبيل في العربية، ومروج إبراهيم في سكاي، أى أن مذيعات مصر يشاركن في صناعة ونقل الحدث العربي".