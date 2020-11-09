تويوتا تسجل ارتفاعا في مبيعات الملاكي.. و"MG" لا تزال تسيطر على مركزها

ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) لعدد من العلامات التجارية الرائدة داخل السوق المحلي، فيما انخفضت مبيعات البعض الآخر، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري 2020، مقارنة بمعدل مبيعات (الملاكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات سيارات "هيونداي" داخل السوق المحلي، حيث وصلت مبيعاتها إلى 12472 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 11.6% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 13112 مركبة بنسبة 15%، وتأتي بالمركز الأول ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل سوق السيارات المصري.

فيما أوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات سيارات "تويوتا"، والتي وصلت إلى 11449 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 10.6% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 9227 مركبة بنسبة 10.6%، وتأتي بالمركز الثاني وتسجل ارتفاعًا.

فيما سجلت شركة "نيسان" انخفاضًا في مبيعاتها خلال 2020، وتأتي بالمركز الثالث ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 11408 مركبة بنسبة 10.6%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 13667 مركبة بنسبة 15.7%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات سيارات "رينو" الفرنسية خلال 2020، بمبيعات وصلت إلى 10250 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 9.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 9810 مركبات بنسبة 11.2%؛ فيما سجلت العلامة التجارية الحديثة بالسوق المصري "أم جي" ارتفاعًا ملحوظًا ضمن القائمة وتحتل المركز الخامس في الأكثر مبيعًا، حيث وصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 8653 مركبة بنسبة 8%؛ كما ارتفاع معدل مبيعات سيارات "فيات" خلال 2020 إلى 8619 مركبة بنسبة 8%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2714 مركبة بنسبة 3.1%.