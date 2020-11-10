البعثة الدولية تشيد بالإجراءات الاحترازية في لجان انتخابات النواب

قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة، التي تتابع انتخابات مجلس النواب، إن متابعة الانتخابات لا تقتصر فقط على رصد ومتابعة التصويت والاقتراع، ولكن أيضا متابعة التشريعات وسن القوانين.

وأضاف "عقيل"، في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن البعثة الدولية أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في التصويت والاقتراع، وتنظيم اللجان، والتواجد الأمني وعدم التدخل في الانتخابات، وأشادت بالإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المتبعة في لجان الاقتراع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة التي تتابع انتخابات مجلس النواب، أن الملاحظات السلبية للجنة كانت في بعض التصرفات الناتجة عن التنافس الانتخابي، مثل استخدام مكبرات الصوت، وكسر الصمت الانتخابي، ولكنها أشادت بتصدي الأجهزة الأمنية للمخالفات.

وأشار، إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات كان بها حوالي 108 طعون، ولكن بالنسبة للمرحلة الثانية لم تتلق الهيئة أي طعون أو شكاوى رسمية.

وكشف "عقيل"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استقبلت البعثة الدولية من أجل التعارف وإطلاع البعثة على المزيد من المعلومات بشأن الانتخابات.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل يوم السبت الماضي؛ إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتنافس في الانتخابات مرشحون على المقاعد الفردية، وآخرون على قوائم الانتخابات، حيث يضم مجلس النواب القادم 280 نائبا بنظام الفردي، و280 نائبا بنظام القوائم الانتخابية المغلقة.

وشهدت العملية الانتخابية في المرحلة الأولى انتظام في سبر العملية، وأشاد المراقبون والمحللون بسير العملية، ومع المرحلة الثانية ينسدل الستار على الانتخابات.

وأوضحت المؤشرات الأولية التي ظهرت خروج العديد من النواب الكبار، مثل رئيس نادي الزمالك المعزول، وصلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان سابقا.